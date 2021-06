Mulher de 58 anos é morta a facadas no lugar do filho em Caucaia, na Grande Fortaleza

Uma mulher de 58 anos foi morta a facadas em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, na noite deste sábado (26). O alvo do crime, no entanto, seria o filho dela.

Segundo agentes do 12º batalhão da polícia militar, que atenderam a ocorrência, pelo menos três pessoas chegaram ao sítio onde a vítima morava com outros familiares, na localidade de Urucutuba, a procura do filho.

Como ele não foi localizado, os suspeitos mataram a mãe. Ela levou golpes no pescoço e na cabeça, morrendo no local. Ainda conforme os policiais, o homem procurado pelo trio tem envolvimento em atividades ilícitas e o crime pode estar relacionado a dívida com o tráfico de drogas.

Uma equipe do Departamento de Homicídios de Proteção a Pessoa da Polícia Civil do Estado (DHPP) deve investigar o caso para saber quantas pessoas de fato tiveram participação no crime.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e aguarda posicionamento sobre o caso.