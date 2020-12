Mulher cai ao tentar fugir de assaltante no bairro São Bento; vídeo

Uma mulher foi assaltada, na manhã desta terça-feira (8), quando caminhava em uma rua, no bairro São Bento, em Fortaleza. O assalto foi filmado por uma câmera de segurança localizada na rua Duvalina Guedes de Almeida.

Um homem com camisa vermelha em uma moto para, aborda a mulher em uma esquina e pede a bolsa dela. No vídeo, a mulher tenta fugir, se desequilibra e cai na rua. O assaltante, então, consegue pegar a bolsa. O suspeito foge tranquilamente de moto. Uma moradora afirmou ao Sistema Verdes Mares que assaltos no local são constantes.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma que policiais militares foram acionados para o local e realizam buscas na região para tentar identificar e capturar o motociclista envolvido no assalto.

Conforme a SSPDS, as imagens das câmeras de segurança foram encaminhadas para o 32º Distrito Policial (DP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e irão auxiliar as investigações sobre o caso.

A Secretaria reaalta ainda a importância da vítima registrar Boletim de Ocorrência (BO), que pode ser feito presencialmente em qualquer unidade da Polícia Civil ou por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron).