MPCE é alvo de ataque hacker e site fica fora do ar durante horas

O Ministério Público do Ceará (MPCE) foi alvo de um ataque hacker nesta quinta-feira (9). Desde o início da tarde, o site do órgão ministerial está fora do ar e apresenta erro ao tentar ser acessado. O MP confirmou ter sofrido o ataque externo em sua rede de informática.

"Após desligamento preventivo do Data Center para averiguação, o acesso aos principais sistemas foi restabelecido. Nesse momento, apenas o site continua com vulnerabilidade", se posicionou o Ministério Público em nota oficial enviada à imprensa.

A mensagem vista na tela por quem tenta acessar o site da instituição é que: "O servidor está temporariamente impossibilitado de atender a sua solicitação devido ao tempo de inatividade para manutenção ou problemas de capacidade. Por favor, tente novamente mais tarde". Até às 19h desta quinta-feira (9), a página permanecia fora do ar.

Anvisa

Nessa quarta-feira (8), o site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sofreu um ataque cibernético. Por um tempo, o endereço exibiu uma bandeira argentina e uma mensagem provocativa sobre o superclássico de futebol de domingo: "Vão nos expulsar também?".

