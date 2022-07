Mototaxista é morto em briga de trânsito em Juazeiro do Norte

Um mototaxista foi morto após uma briga de trânsito com outras duas pessoas no Centro de Juazeiro do Norte, na sexta-feira (22).

Identificado como "Formiga", o mototaxista discutiu com os outros dois homens por uma infração de trânsito. Após a confusão, ele deixou o local e foi seguido de moto pelos suspeitos.

Ao chegar à Rua São Paulo, os homens efetuaram disparos contra o mototaxista que morreu no local.

Núcleo de Homicídios investiga caso

O Departamento Municipal de Trânsito foi acionado e agora as investigações seguem a cargo do Núcleo de Homicídios de Juazeiro do Norte. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

