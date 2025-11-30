Motorista embriagado é preso após dirigir na contramão na Beira-Mar de Fortaleza; veja vídeo

Um homem de 36 anos foi preso na madrugada deste sábado (29) após ser flagrado dirigindo alcoolizado e na contramão da Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a ocorrência começou quando operadores da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) identificaram a manobra irregular pelas câmeras de videomonitoramento.

Veja vídeo

Diante do risco provocado pelo condutor, a Ciops acionou uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), que interceptou o veículo.

Veja também Segurança Motorista de aplicativo e passageiro morrem em acidente em Maracanaú Segurança Suspeitos de matar ex-cozinheira da PMCE são presos na Bahia Segurança Vendedora é vítima de feminicídio enquanto trabalhava em Maranguape

Durante a abordagem, foram constatados sinais evidentes de embriaguez e alteração da capacidade psicomotora do motorista, confirmados por elementos probatórios e laudo pericial.

A PM informou ainda que o suspeito já respondia a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime contra a insalubridade pública.

O homem foi encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado em flagrante por dirigir sob influência de álcool e colocado à disposição da Justiça.