Motorista embriagado é preso após dirigir na contramão na Beira-Mar de Fortaleza; veja vídeo
Flagrado por videomonitoramento, condutor de 36 anos foi detido pelo BPTur
Um homem de 36 anos foi preso na madrugada deste sábado (29) após ser flagrado dirigindo alcoolizado e na contramão da Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a ocorrência começou quando operadores da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) identificaram a manobra irregular pelas câmeras de videomonitoramento.
Diante do risco provocado pelo condutor, a Ciops acionou uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), que interceptou o veículo.
Durante a abordagem, foram constatados sinais evidentes de embriaguez e alteração da capacidade psicomotora do motorista, confirmados por elementos probatórios e laudo pericial.
A PM informou ainda que o suspeito já respondia a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime contra a insalubridade pública.
O homem foi encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado em flagrante por dirigir sob influência de álcool e colocado à disposição da Justiça.