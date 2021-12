Motorista é preso após abastecer carro e fugir sem pagar em Fortaleza; veja vídeo

Um motorista foi preso, nesta segunda-feira (20), suspeito de abastecer um veículo em um posto de combustíveis e fugir sem pagar, no bairro Mondubim, em Fortaleza. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem foi capturado no bairro Benfica, a 10 quilômetros de distância do estabelecimento.

Durante a fuga, o condutor cruzou semáforos no vermelho, conduziu na contramão, além de dirigir perigosamente e quase colidir com outros automóveis.

O trajeto foi monitorado pelos agentes de segurança, através do Sistema Agilis e do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), que possui diversas câmeras espalhadas pelas vias da Capital.

Ao longo do deslocamento, policiais que estavam próximos ao veículo foram comunicados sobre a localização dele.

O suspeito, de 34 anos, recebeu diversas ordens de parada, mas se manteve em fuga, até se render quando dois agentes do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), em motocicletas, se aproximaram do carro.

Ainda segundo a SSPDS, o homem foi preso em flagrante e levado ao 13º Distrito Policial, onde foi autuado pelo crime de estelionato.

