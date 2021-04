Motorista é assaltado e feito refém, consegue escapar e aciona a Polícia, em Fortaleza

Um motorista teve o carro roubado e foi feito refém por três suspeitos, na manhã deste sábado (24), em Fortaleza. Ele conseguiu fugir e acionou a polícia, que conseguiu prender um dos envolvidos e recuperar o veículo após perseguição policial.

Os outros dois suspeitos conseguiram fugir. Ninguém ficou ferido. Segundo a polícia, o trio realizou uma série de assaltos na posse do veículo roubado.

A vítima, que trabalha em uma empresa de telefonia e internet, estava com a equipe de trabalho nas proximidades da Avenida Aguanambi. Os três suspeitos abordaram o grupo, assaltaram o carro e sequestraram o motorista, que também é dono do veículo.

Quando os suspeitos pararam o carro para assaltar uma farmácia, no Bairro Aldeota, a vítima conseguiu escapar e acionou à Polícia Militar. O homem afirmou aos agentes que foi ameaçado de morte pelos suspeitos por isso, arriscou fugir.

Perseguição policial

Com as informações do veículo assaltado, os policiais foram à procura dos suspeitos. A perseguição terminou na avenida Capitão Aragão, no bairro Aerolândia, onde os suspeitos colidiram em outro carro.

O homem que dirigia perdeu o controle do veículo, o carro atravessou o meio-fio e se chocou contra uma casa, derrubando parte do muro da garagem do imóvel.

Legenda: Os suspeitos colidiram em um carro, atravessaram o meio fio e atingiram o muro de uma casa Foto: Halisson Ferreira

O motorista foi capturado pelos policiais e os outros dois conseguiram assaltantes fugir. Segundo os agentes, foram apreendidos R$ 400 no veículo.

O carro da vítima ficou bastante danificado com a colisão.

Não há informações sobre o paradeiro dos outros suspeitos.

O Diário do Nordeste pediu mais detalhes sobre o caso para a Secretária da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno.