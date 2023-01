Motorista de aplicativo teria sido morto por envolvimento com facção criminosa, aponta investigação

A principal linha de investigação sobre a morte do motorista de aplicativo Johnes Pereira de Almeida, de 28 anos, aponta que o crime foi motivado pelo envolvimento dele com uma facção criminosa. O assassinato ocorreu no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, na última quinta-feira (5).

A reportagem apurou que Johnes era conselheiro de uma organização criminosa de origem cearense, mas foi decretado pela própria facção, que divulgou um "salve" nas redes sociais em que explica o assassinato do motorista de aplicativo. Conforme a mensagem, o crime foi motivado por um suposto relacionamento da vítima com a Polícia, o que estaria prejudicando o grupo criminoso.

As primeiras 24 horas de investigação policial sobre o crime não apontam para latrocínio (roubo seguido de morte). Ninguém foi preso por participação na morte, até a publicação desta matéria.

Johnes Pereira tinha 5 passagens pela Polícia, sendo 3 por tráfico de drogas, uma por porte ilegal de arma de fogo e outra por posse de droga.

Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), em setembro de 2017, por ser preso na posse de 10 gramas de maconha e 3 munições calibre 38, em maio de 2013, no bairro Colônia, em Fortaleza. A Justiça Estadual recebeu a denúncia e Johnes virou réu por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em maio de 2019.

A defesa de Johnes Pereira alegou, no processo, que a Polícia invadiu a casa da mãe do cliente e realizou as apreensões, sem que ele estivesse presente no imóvel. "Na sequência, os policiais relatam a autoridade policial,que estavam em uma diligência diversa, ou seja, perseguindo um possível criminosoque até hoje não se sabe se existe", sustenta.

Ainda conforme a defesa, "o denunciado não tinha a intenção de traficar, mas sim de ter para consumo próprio, até porque a quantidade de maconha é mínima, 10 (dez) gramas,o suficiente apenas para 01 (um) cigarro ou 02 (dois), da referida droga".

Plano criminoso para cometer o crime

Johnes Pereira de Almeida foi morto a tiros, na Rua Oscar Romero, no bairro Planalto Ayrton Senna, por volta de 10h30 da última quinta-feira (5). Segundo a Polícia, um dos suspeitos de cometer o crime era o homem que estava como passageiro do veículo utilizado pelo motorista de aplicativo.

Moradores da região relataram que uma motocicleta seguia o carro. Em determinado trecho da Rua Oscar Romero, o passageiro — sentando no banco de trás do veículo — efetuou um disparo no condutor do automóvel.

Logo após o crime, o passageiro saiu do carro e fugiu com o motoqueiro. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para a ocorrência, isolou o local do crime e realizou buscas pelos criminosos, mas ninguém foi preso.

O crime é investigado pela 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil