Motorista de aplicativo sofre tentativa de assalto no bairro Vicente Pinzon

Um casal e uma adolescente de 12 anos foram detidos pela Polícia Militar suspeitos de tentativa de assalto contra uma motorista de aplicativo na noite dessa terça-feira (24), no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza.

Segundo agentes do 8º Batalhão da PM, o trio solicitou a corrida na Praia do Futuro com destino à Barra do Ceará. No trajeto, eles anunciaram o assalto e ameaçaram a vítima com uma faca.

A ação criminosa, porém, foi percebida por uma composição que passava pelo local e fez a abordagem.

Os três foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Já a vítima não teve ferimentos.

A reportagem solicitou nota à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e aguarda retorno.