Motorista de aplicativo é preso por suspeita de tentativa de estupro a passageira de 15 anos

Um motorista de aplicativo foi preso na manhã desta sexta-feira (18), no bairro Planalto Ayrton Senna, por suspeita do crime de tentativa de estupro. O homem é acusado de investir de forma libidinosa contra uma adolescente de 15 anos, que estava na corrida com um bebê de colo.

A ação foi conduzida pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), que realizou a prisão em flagrante do motorista, identificado como José Lindemberg de Oliveira, de 23 anos. A abordagem aconteceu após uma denúncia encaminhada a um inspetor.

Buscas no veículo

Segundo as informações recebidas por meio do relato, a adolescente de 15 anos estaria no carro do motorista, já que estava sendo assediada ainda durante a corrida. Dessa forma, as buscas foram feitas com base no trajeto do veículo.

Com o carro identificado, buscas foram realizadas pelas equipes da Polícia Civil. Os agentes encontraram o celular do suspeito e um objeto sexual similar a um órgão genital masculino.

Para dar seguimento ao caso, suspeito e as vítimas foram encaminhados para a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e Adolescente (Dceca). Agora, um inquérito policial instaurado deve apurar se o suspeito já praticou o crime anteriormente.