Motorista de aplicativo denunciado por assassinar uma travesti é preso em abordagem da PM

Um motorista de aplicativo, identificado como Bruno Adams Bezerra de Oliveira, foi abordado e preso por policiais do Batalhão de Policiamento do Raio (BPRaio) no entorno da Avenida Raul Barbosa. Contra Bruno havia um mandado de prisão em aberto pela morte da travesti Letícia Costa. Outros três envolvidos na ação ainda não foram identificados.

A prisão do motorista foi divulgada nesta quarta-feira (9) durante coletiva da Polícia Civil do Ceará. De acordo com a investigação, Bruno e outros três assaltantes participaram do crime que vitimou a travesti.

A vítima foi alvejada por um disparo na cabeça ao tentar reagir ao assalto no bairro Centro, em Fortaleza. A delegada Patrícia Sena, titular da 4ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), destacou que durante a investigação a Polícia comprovou que o crime não foi motivado por homofobia. A vítima não tinha antecedentes criminais.

Acusação

O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou Bruno Adams no dia 19 de novembro de 2020. No dia 25 do mesmo mês, a Justiça acolheu o parecer do MPCE e determinou a citação do réu.

As autoridades chegaram ao nome do acusado devido ao veículo identificado na cena do crime. Segundo Patrícia Sena, Adams confessou ter participado da ação durante depoimento prestado às autoridades, porém, o acusado diz ter sido obrigado pelos outros três suspeitos a dirigir o carro naquele dia.

"Quando nós recebemos o fato tínhamos três linhas de investigação. Constatamos que a morte aconteceu pelo simples fato dela reagir ao assalto. Letícia estava fazendo programa no Centro, chegou próximo ao carro e aí percebeu que se tratava de um assalto. Quando tentou correr foi alvejada na cabeça", afirmou a delegada.

