Motorista bate contra carros, capota veículo e paga motociclista para ajudá-lo a fugir em Fortaleza

O condutor de um carro branco, que trafegava em alta velocidade, capotou depois de bater em outros dois veículos na BR-116, no bairro Cajazeiras, em Fortaleza. Conforme testemunhas, após o acidente, o motorista começou a oferecer uma quantia em dinheiro para motociclistas que aceitassem tirá-lo do local. Um homem que passava pela via aceitou e ajudou o suspeito em uma motocicleta.

O caso ocorreu na noite da última segunda-feira (21). As testemunhas ainda informaram que o motorista do carro branco, inicialmente identificado apenas como “Jefferson”, apresentava sinais de embriaguez, e afirmou ser integrante de uma facção criminosa.

Apesar da tentativa de fuga, o suspeito foi localizado em um posto de gasolina, ainda na BR-116, próximo ao local onde aconteceu o acidente. O motociclista, que não foi identificado, deixou Jefferson e depois fugiu. Quando o motorista tentou continuar fugindo, já sozinho, ele foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os policias informaram ainda que Jefferson possui antecedentes criminais, mas não detalharam a quais artigos do Código Penal ele responde. O motorista foi levado para o 13º Distrito de Polícia Civil, no bairro Cidade dos Funcionários.

Colisões seguidas de capotagem

O motorista dirigia em alta velocidade quando colidiu, primeiramente, contra a parte traseira de um carro. Logo em seguida, Jefferson atingiu a lateral de um segundo veículo. Depois de atingir os dois carros, o motorista do veículo branco capotou na via. Ele estava sozinho dentro do veículo no momento do acidente.

Legenda: Populares ajudaram a polícia a virar o veículo para que pudessem removê-lo da via Foto: Rafaela Duarte

Nenhum ocupante dos outros carros, assim como Jefferson, ficou ferido com as colisões. Já em relação aos danos materiais, o primeiro carro não ficou danificado, porém, o segundo veículo teve prejuízo na lateral, onde foi atingido.

O acidente aconteceu em frente à sede da PRF em Fortaleza, e foi flagrado por agentes que retornavam de outra ocorrência. Os policiais relataram também que o carro capotado é roubado. O veículo vai ser encaminhado ao pátio da PRF em Fortaleza.

O Sistema Verdes aguarda mais informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) em relação ao caso.