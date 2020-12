Motorista atropela mulher e foge sem prestar socorro, na BR-116, em Fortaleza

Um atropelamento resultou na morte de uma mulher, na altura do quilômetro três da BR-116, na noite da última segunda-feira (21). A vítima tentava atravessar a via no momento em que foi atingida por um motorista. O acidente ocorreu no bairro Tancredo Neves, e o condutor do veículo fugiu sem prestar socorro à vítima.

Não foram reveladas informações sobre a identificação da vítima, bem como do veículo ou motorista que causou o acidente. O Sistema Verdes Mares espera mais informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) acerca do caso.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e do 19º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência. O trecho da BR-116 onde ocorreu o acidente ficou bloqueado instantes após o atropelamento.