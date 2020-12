Motociclista e passageiro são assassinados a tiros na BR-222, em Caucaia

Dois homens foram encontrados mortos às margens da BR-222, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O duplo homicídio foi registrado na noite desta segunda-feira (21), próximo à localidade do Toco. As vítimas foram encontradas sem vida, caídas próximas à motocicleta onde estavam na hora em que foram assassinadas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a uma ocorrência de um suposto acidente de trânsito. Contudo, quando chegaram no endereço informado, os agentes se depararam com ambas as vítimas mortas com diversos disparos de arma de fogo. Com a constatação do duplo homicídio, agentes do 12º Batalhão da Polícia Militar de Caucaia foram acionados.

A PMCE encontrou um dos homens caído próximo à motocicleta, ainda com o capacete. Os policiais localizaram, perto do corpo, uma Carteira de Habilitação Nacional (CNH), com informações de Francisco Leandro da Silva Costa, 28 anos. Contudo, os policiais militares precisavam aguardar a chegada Perícia Forense do Ceará (Pefoce) para afirmar que o documento pertencia à vítima.

Já o outro homem foi encontrado a poucos metros do primeiro, também caído às margens da via. Em relação a esta segunda vítima, que estava sem capacete (objeto que foi encontrado no chão próximo do corpo), a polícia não localizou nenhum documento.

Os agentes também informaram que a motocicleta não possui queixa de roubo, e que buscam encontrar o dono do veículo para obter informações iniciais que podem levar às possíveis motivações, e autores, do crime.

O trecho da BR-222 onde o duplo homicídio ocorreu tem pouca iluminação pública. O crime vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Fortaleza. O Sistema Verdes Mares espera mais detalhes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) sobre o caso.