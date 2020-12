Motociclista é assassinado em praça no Centro de Horizonte

Um motociclista de 28 anos, identificado como Renato Ferreira Silveira, foi morto com disparos de arma de fogo, na noite desta quarta-feira (23), no Centro de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O homicídio ocorreu no cruzamento da Avenida Castelo Branco com Rua Manoel Conrado de Souza.

Segundo informações repassadas por testemunhas, ele estava sentado na própria motocicleta, em uma praça no Centro de Horizonte, quando uma dupla de criminosos armados chegou, em outra motocicleta, já disparando contra ele.

Renato tentou fugir, mas foi atingido e devido às lesões caiu morto a poucos metros de onde estava com a motocicleta. Agentes do 25° Batalhão de Polícia Militar de Horizonte foram acionados para atender a ocorrência. A polícia constatou também que o motociclista não possuía antecedentes criminais.

Não foram repassados detalhes sobre a motivação do crime, ou identidade dos criminosos. A família de Renato compareceu ao local do homicídio, mas preferiram não comentar o crime.

Há câmeras de segurança na avenida onde Renato foi morto, e as imagens podem auxiliar a investigação da Polícia Civil do município. Uma equipe Perícia Forense do Ceará (Pefoce) também atendeu a ocorrência. O Sistema Verdes Mares aguarda mais informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) sobre o crime.