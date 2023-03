Mortes de vereadora e namorado em Juazeiro do Norte são investigadas pela Polícia Civil

As mortes da presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Yanny Brena (PL), de 26 anos, e do seu namorado, o atleta Rickson Pinto, são investigadas pela Polícia Civil. Por nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que "diligências estão sendo tomadas para elucidar o fato". O casal foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (3).

De acordo com a SSPDS, equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas ao imóvel da parlamentar na manhã desta sexta-feira. Ainda segundo a Pasta, um laudo da Pefoce poderá confirmar a causa da morte.

O caso é investigado pelo Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte.

QUEM É YANNY BRENA

Em seu primeiro mandato eletivo, a irmã do deputado federal Yury do Paredão (PL) alcançou o feito de ser a segunda mulher na história da Câmara de Juazeiro a chegar à presidência. Yanny Brena (PL) foi a mais nova vereadora da legislatura e foi eleita como 24 anos. Ela foi a segunda parlamentar mais votada da cidade do cariri do Ceará.

