Mestre Nena, de Juazeiro do Norte, denuncia ação truculenta da PM em abordagem

Francisco Gomes Novais, de 71 anos de idade, conhecido na Região do Cariri como 'Mestre Nena', relatou ter sido vítima, junto à sua família, de uma ação truculenta da Polícia Militar, no último sábado (21), em Juazeiro do Norte.

De acordo com notas que circulam em redes sociais e aplicativos de mensagem instantânea, Mestre Nena teria sofrido tapas na cabeça, chutes e xingamentos. Além disso, a filha dele, Veriana Ribeira Frutuoso, também teria sido empurrada pelos policiais e o filho dele, Francieldo Ribeiro Novais, enforcado e tido pernas e braços imobilizados.

Em nota conjunta, a Secretaria da Cultura (Secult) e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) asseguraram estar "cientes" do caso.

"As duas secretarias estão acompanhando a investigação e, diante dos fatos esclarecidos, serão tomadas as providências cabíveis", disseram.

'Peço justiça'

Em vídeo publicado nas redes sociais do 'Bacamarteiros da Paz', o único grupo de bacamarteiros do Ceará, do qual Nena é mestre, a advogada Luciana Dantas, que representa a família, mostra um projétil que teria sido atirado por um dos policiais militares da composição que teria invadido a residência de Nena e agredido fisicamente e verbalmente a família.

A jurista afirmou que entregou à Delegacia Regional a prova e um ofício com algumas exigências, como, por exemplo, os nomes de todos os agentes da composição envolvida no caso, uma perícia da bala, para que seja descoberto de qual arma ela foi disparada, e que seja marcado um momento para que o próprio Mestre Nena identifique seus agressores.

"Peço justiça, por esse disparo que houve contra mim no dia 21", disse o mestre no vídeo, acrescentando que as agressões aconteceram à tarde, por volta das 13h30. Assista:

Quem é Mestre Nena?

Mestre Nena nasceu em 1951, no Crato, e atua há mais de 50 anos na cultura popular. Ele é quem guia o grupo 'Bacamarteiros da Paz', em Juazeiro do Norte, uma das mais tradicionais manifestações folclóricas do Nordeste.

É considerado "tesouro vivo" da cultura do Estado.