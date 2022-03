Mensagens de importunação via Pix para ex-namorada levam idoso a ser preso em Fortaleza

Um idoso de 67 anos foi preso sob suspeita de importunar a ex-namorada. A vítima vinha recebendo mensagens via Pix do homem que não aceitava o fim do relacionamento. Conforme a Polícia Civil do Ceará (PCCE), a mulher de 56 anos era perseguida e chegou a ser ameaçada também por meio de ligações.

A vítima cortou contato com o suspeito bloqueando ele de todas as redes sociais e não atendendo mais ao telefone. No entanto, o homem começou a importuná-la por meio de transações diárias via Pix.

As transferências de pequenas quantias para a conta da vítima iam anexadas com mensagens como: "estou com saudades" ou "retire o processo", pedindo que ela retirasse a queixa prestada contra ele.

A mulher já tinha registrado a ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza e solicitado medidas protetivas. Mesmo assim, o suspeito continou as perseguições até ser detido por força de mandado de prisão preventiva, nessa terça-feira (8), no bairro Damas.

Segundo a Polícia, o idoso estava ciente do descumprimento da medida protetiva de urgência.

O suspeito, de identidade não divulgada a fim de preservar a vítima, já tinha antecedentes criminais por estelionato. Ele foi conduzido até a DDM de Fortaleza e agora permanece à disposição da Justiça.

"A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (85) 3108-2950, da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza", divulgou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).