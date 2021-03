Membros de facção criminosa são capturados com armas de fogo e pichando muros em território rival

Quatro homens apontados pela Polícia Militar como membros de uma facção criminosa foram capturados, na noite de terça-feira (30), pichando muros no território de rivais, no bairro Dom Lustosa, em Fortaleza. A quadrilha invadiu a área e estava pronta para expulsar famílias do local, segundo a instituição. Cinco armas de fogo foram apreendidas.

Moradores relataram que o grupo estava pichando muros, ostentando armas de fogo no cruzamento da Travessa Mara e da Rua Manaus, e gritando o nome da facção criminosa que fazem parte.

Capturas

Ao chegarem lá, as equipes da Força Tática e do 18º Batalhão identificaram Edlardo Bastos Mendes, 24; Jaderson de Lima Alves, 21; Wanderson Ramos de Brito Cavalcante, 18; e um adolescente de 17 anos na ação criminosa.

Durante a ofensiva, o bando, que estava com dois revólveres, duas espingardas e uma arma de fogo artesanal, informou que estava pronto para atirar em qualquer pessoa que aparecesse ali, de acordo com os agentes.

Expulsões de famílias

No mesmo cruzamento, explicaram as composições, uma família foi expulsa há alguns dias, e os quatro homens tinham o objetivo de fazer o mesmo na noite da última terça-feira (30).

Os policiais militares conduziram as armas de fogo e a quadrilha para a sede da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), no bairro São Gerardo, onde os envolvidos prestaram depoimento sobre o caso.