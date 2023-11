Marido de Ana Hickmann teria gastado cheque especial e limite de dois cartões em 21 dias, diz site

Alexandre Correa, denunciado pela esposa, Ana Hickmann, por tê-la agredido fisicamente e verbalmente no último dia 11 de novembro, estaria sendo processado pela Caixa Econômica Federal. Segundo o site Notícias da TV, o empresário teria aberto uma conta em setembro do ano passado e sacado quase todo o valor do cheque especial, o equivalente a cerca de R$ 300 mil. Além disso, em menos de um mês, ele teria comprometido o limite de dois cartões de crédito, num valor próximo a R$ 200 mil.

De acordo com o Notícias da TV, Correa abriu a conta no dia 30 de setembro e, quatro dias depois, fez uma transferência de R$ 99,8 mil usando o limite do cheque especial. No dia 5 de outubro, ele transferiu mais R$ 199 mil, e, em novembro, depositou R$ 22 mil, pagando os juros de uma dívida de R$ 298 mil. No mês seguinte, ele depositou outros R$ 28 mil, que também foram consumidos pelos juros.

Além disso, o empresário recebeu dois cartões da Caixa Econômica, um com limite de R$ 185 mil e outro de R$ 15 mil. Do primeiro, em apenas um dia, ele utilizou 97% do limite com uma empresa de pagamentos eletrônicos. Dias depois, fez a mesma transação com o segundo cartão.

O Notícias da TV afirmou ainda que o marido de Ana Hickmann começou o ano devendo R$ 325,7 mil do cheque especial, dívida que ultrapassou os R$ 390 mil depois de março.

Foi apenas em junho que a Caixa Econômica entrou com uma ação na Justiça Federal contra o empresário.

No entanto, em novembro, a Justiça decidiu extinguir o processo por falta de informações e clareza por parte da instituição financeira.

O que aconteceu?

Ana Hickmann prestou queixa contra o marido, Alexandre Correa, por agressão e violência doméstica após uma briga entre o casal. O caso aconteceu em Itu, no interior de São Paulo. Inicialmente, o empresário negou a agressão, mas, depois, assumiu ser verdade.

Correa teria se irritado ao ver a esposa conversando com o filho sobre as dificuldades financeiras da família.

Na Internet, poucos dias após as agressões, a apresentadora agradeceu o apoio que tem recebido. "Infelizmente, muitas mulheres passam ou já passaram pelo que eu vivi e eu espero que, assim como eu, elas também tenham rede de apoio", desabafou.