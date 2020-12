Manifestantes bloqueiam trecho da BR-020, em Maracanaú, reivindicando creche e coleta de lixo

Legenda: Manifestantes bloqueiam trecho na BR-020, em Maracanaú Foto: Vc repórter

Manifestantes bloquearam um trecho da rodovia federal BR-020, no quilômetro 423, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, na tarde desta quarta-feira (9). A manifestação ocasionou engarrafamento de aproximadamente 4 quilômetros na rodovia.

A manifestação está sendo feita por moradores do Conjunto Habitacional Orgulho do Ceará, que reivindicam a implantação de serviços públicos como creche e coleta de lixo para atender a comunidade.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que está no local juntamente com equipes da Polícia Militar, ainda não há previsão de liberação da via. A manifestação começou com cerca de 50 pessoas, mas, segundo a PRF, o número de manifestantes aumentou.