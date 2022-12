Mais de 2 mil novos soldados reforçarão policiamento nas festas de fim de ano no Ceará

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) recebeu, nesta terça-feira (20), o reforço de 2.387 novos soldados, que atuarão a partir do dia 22 de dezembro em Fortaleza, Região Metropolitana e Interior do Estado. Todos os agentes de segurança já estão inseridos nos planos de operações das festas de fim de ano (Natal e Réveillon).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a contratação dos novos policiais representa um aumento de 13% nos quadros da instituição.

O incremento resultará na expansão de programas como a interiorização do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) para cidades com mais de 25 mil habitantes, do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) e de territórios do Comando da Polícia Militar para Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac).

A cerimônia de formatura dos novos soldados da PMCE foi realizada nesta terça-feira (20), no Centro de Eventos do Ceará, e contou com a presença da governadora Izolda Cela.