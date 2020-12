Mãe descobre conversas no celular e denuncia músico de banda de forró por estupro do filho

Um músico de uma banda de forró foi preso em flagrante após estuprar em casa um adolescente de 13 anos no bairro Parque Dois Irmãos, em Fortaleza, na noite desta terça-feira (15).

A irmã do menino encontrou as conversas no Instagram pelo celular do garoto, em que o infrator combinava o encontro com a vítima. Ela contou sobre as mensagens para a mãe, que ouviu o relato do próprio filho e fez a denúncia à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca).

Segundo a Polícia, o suspeito, de 42 anos, também é acadêmico do curso de Serviço Social e já havia cometido crime de estupro em 2017.

A prisão foi feita por policiais da Dceca, logo após a mãe da vítima fazer a denúncia do estupro, que havia acontecido horas antes. Em seguida, os agentes fizeram buscas e localizaram o suspeito na mesma casa onde o crime foi cometido.

O nome do músico não foi divulgado pela Polícia. Ele foi conduzido para a sede da Dececa, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.