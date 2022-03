Madrugada de terror: detalhes do sequestro do gerente bancário que terminou em cativeiro em um motel

A madrugada de 5 de março de 2022 foi aterrorizante para um gerente bancário de Fortaleza, sequestrado na noite anterior. Refém, ele teve de rodar a Capital por horas com os criminosos - que o agrediram e tentaram utilizar seus cartões bancários de todas as formas possíveis - e terminou em um motel utilizado pela quadrilha como cativeiro. Seis suspeitos foram indiciados pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), no último dia 21, por participação nos crimes, sendo que dois estão foragidos.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, o gerente bancário chegava em casa, no bairro de Fátima, na noite de 4 de março último, por volta de 20h, quando estacionou o veículo e ficou falando no telefone por cerca de 5 minutos. Quando ele desceu e se dirigiu ao portão, foi surpreendido pelos criminosos, baleado na coxa e raptado.

O veículo com os criminosos e o refém deu algumas voltas pelo bairro de Fátima. Neste intervalo, um sequestrador bateu no rosto da vítima e obrigou que a mesma desbloqueasse o aparelho celular e um relógio e que acessasse aplicativos de contas bancárias. Depois de algumas tentativas com erro, conseguiram acesso.

Neste momento, a quadrilha decidiu ficar na posse da vítima por mais tempo e começou a peregrinar por estabelecimentos comerciais, em busca de utilizar os cartões de débito e crédito do gerente. Um dos primeiro lugares a irem foi um posto de combustíveis localizado na Avenida Pessoa Anta, na Praia de Iracema.

Depois, eles se dirigiram para um terreno baldio, onde houve uma troca de veículos e de placas. Mais compras no cartão e outras trocas de carros. Quando chegaram em uma localidade do bairro Pio XII, os criminosos pediram carne e bebida alcoólica por um aplicativo de entrega, também com o uso do cartão da vítima.

O roteiro da "madrugada de terror" ainda incluiu os bairros São João do Tauape, Lagamar e Aldeota, antes de irem para o Centro de Fortaleza.

No Centro, mais compras com o cartão, inclusive em prostíbulos. Em alguns estabelecimentos, os criminosos deixavam o cartão, saíam no veículo junto do refém e depois voltavam para buscar o cartão.

Outra tentativa da quadrilha foi acionar estelionatários, por telefone, para passar informações sobre os cartões e sobre o proprietário, com o objetivo de "clonar" os cartões. Além disso, em paralelo, os sequestradores extorquiram familiares do gerente bancário e obrigaram que eles realizassem transferências bancárias por Pix.

A "madrugada de terror" terminou em um motel. Os criminosos não tinham um local para servir de cativeiro para o refém. Tentaram a casa de uma família (homem, mulher e dois filhos), mediante pagamento, mas foram rejeitados. Também tentaram pagar prostitutas para manterem a vítima em um motel, o que também foi rejeitado. Mas, no fim, um dos sequestradores entrou em um quarto de motel com o homem, onde permaneceram até 7h do dia 5 de março, enquanto os comparsas iam para casa.

Já de manhã, a quadrilha se reencontrou na saída do motel e seguiu para continuar com os crimes. O objetivo do grupo era fazer compras em um supermercado do bairro de Fátima, com o cartão da vítima. Mas um dos suspeitos saiu do carro e deixou a porta aberta. Neste momento, passou uma viatura policial pelo local. O gerente bancário abriu a porta, jogou-se do carro em movimento e pediu ajuda aos policiais.

A equipe policial ainda perseguiu os criminosos, mas não os alcançou. As buscas continuaram, nas horas seguintes, e resultaram nas prisões de quatro suspeitos em flagrante: Matheus Batista de Oliveira, de 18 anos; Caio César Evangelista Oliveira, 27; Anderson Vinícius Silva de Medeiros, 31; e Rafael Martins Lima, 21.

Seis suspeitos são indiciados

A reportagem apurou que a Divisão Antissequestro (DAS), da Polícia Civil do Ceará, concluiu as investigações do caso e elaborou o Relatório Final do Inquérito Policial, no último dia 21 de março.

Seis suspeitos foram indiciados por participação no sequestro do gerente bancário. Além dos quatro homens presos em flagrante, a investigação chegou aos nomes de Laudison Leite de Arruda e Thiago Benedito de Castro. A DAS pediu pela prisão preventiva da dupla, que está foragida.

Confira por quais crimes eles foram indiciados:

Anderson Vinícius Silva de Medeiros: roubo, extorsão mediante seqüestro e associação criminosa;

Caio César Evangelista Oliveira: roubo, extorsão mediante seqüestro, associação criminosa e furto;

Matheus Batista de Oliveira: roubo, extorsão mediante seqüestro, associação criminosa, receptação, resistência, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito;

Rafael Martins Lima: roubo, extorsão mediante seqüestro e associação criminosa;

Laudison Leite de Arruda: roubo, extorsão mediante seqüestro e associação criminosa;

Thiago Benedito de Castro: roubo, extorsão mediante seqüestro e associação criminosa.