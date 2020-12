Livreiro acusado de processar advogados, defensores e juízes é foragido da Justiça cearense

Dezenas de advogados, defensores públicos, juízes e empresários vêm sendo alvos, há pelo menos cinco anos, de um livreiro que consegue burlar o Judiciário de diversos Estados do Brasil processando quem o desagrada na vida pessoal. Henrique de Paula Fudoli é autor de mais de 30 procedimentos judiciais, que vão desde indenizações patrimoniais até representações criminais.

Fudoli é foragido da Justiça cearense há mais de um ano. De acordo com o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), em agosto de 2019 a 11ª Vara Criminal expediu mandado de prisão contra o livreiro. Na Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), o nome do suspeito é conhecido. São diversos inquéritos abertos contra ele remetidos ao Judiciário, confirma o titular da DDF, Jaime de Paula Pessoa.

Nos autos, Henrique de Paula diz ter se mudado para o exterior há três anos e alega estar sendo perseguido pelo Poder Público. Enquanto as autoridades não conseguem capturar, ele permanece prejudicando pessoas físicas e jurídicas, chegando a forjar dívidas e registrá-las em cartórios, sujando nomes das vítimas nos órgãos de proteção ao crédito.

Casos

A advogada Gina Albuquerque é uma das vítimas do livreiro. Gina conta que no ano de 2015 Henrique a procurou buscando defesa em um caso envolvendo a família da esposa: "eu não sabia da problemática naquela época, então iniciei o trabalho. Ele pediu para eu juntar provas afirmando que o filho vinha sendo abusado pelo sogro. Eu disse que não iria forjar provas e renunciei ao caso. Depois disso comecei a ser protestada como se eu tivesse comprado livros dele e não estivesse pagando", conta.

Conforme a advogada, um dos valores reclamados pelo suspeito de estelionato foi de quase R$ 2 milhões.

"Comecei a pesquisar na internet o que vinha acontecendo e descobri várias outras vítimas dele. Vi que ele pede indenizações dando entrada em processos em outros estados. Em um dos casos, a juíza proferiu uma decisão contra o que ele queria, e aí ele protestou a magistrada também", explica Gina Albuquerque.

Em um dos processos aberto pelo livreiro, um grupo de defensores públicos com atuação no Ceará se diz perseguido e importunado obsessivamente. A relação com a ex-mulher, que acusa o livreiro de tê-la agredido com halteres, teria sido o ponto de partida para as perseguições.

"Henrique tem promovido verdadeira campanha de perseguição, ameaça e assédio moral a autoridades, advogados e servidores em razão do seu inconformismo com o andamento dos processos que sua ex-esposa movia contra ele, seja reconhecidamente abusando de seu direito de acesso ao Judiciário, seja supostamente criando dívidas em nome dos profissionais, constantemente enviando e-mails e fazendo ligações e escrevendo e publicando livros atacando Juízas que atuaram em seus processos", disseram defensores públicos, que terão suas identidades preservadas.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará (OAB-CE), Erinaldo Dantas, contabiliza que, pelo menos, oito advogados foram lesados por Henrique de Paula Fudoli. De acordo com Dantas, a OAB tem dado suporte às vítimas e pede sensibilização por parte do Poder Judiciário.

"Ele diz que mora na Dinamarca, entra com um processo no Distrito Federal contra pessoas que moram em Fortaleza e a Justiça aceita? É preciso barrar novos processos dele, inclusive para evitar tumultos contra as vítimas. Ele se aproveita das falhas do Sistema, consegue protestar contra qualquer pessoa. Em relação à prisão dele, é um caso de Polícia. Pedimos um empenho maior neste sentido", afirmou o presidente da OAB-CE.

Defesa

Fudoli se posicionou perante à Justiça afirmando que, para ele, "nenhum advogado do Ceará é confiável" e "quanto à Defensoria Pública, a mesma vem me negando atendimento com a desculpa que eu ameacei defensores, mas não passa de mais uma retaliação estatal". O livreiro considera não ser foragido e diz estar na Dinamarca se "preservando fisicamente".