Líder religioso denunciado por crimes sexuais e auxiliar dele têm prisão convertida em preventiva

líder religioso Lucas de Lima e seu auxiliar Marcos Vinícius Almeida. Os dois foram detidos no dia 30 de julho, em Iracema, no Interior do Ceará. Conforme decisão proferida na última segunda-feira (27), os acusados tiveram A Justiça decidiu manter presos oLucas de Lima e seu auxiliar Marcos Vinícius Almeida. Os dois foram detidos no dia 30 de julho, em Iracema, no Interior do Ceará. Conforme decisão proferida na última segunda-feira (27), os acusados tiveram prisão temporária convertida em prisão preventiva.

Lucas foi denunciado por crimes sexuais , que conforme os autos eram praticados contra mulheres que frequentavam um centro espírita. Já Marcos Vinícius atuava como um padrinho da casa e ameaçava quem quisesse deixar o centro 'Tenda Tranca Rua' ou denunciar o que acontecia no local.

De acordo com a investigação, pelo menos dez mulheres foram vítimas de abusos sexuais por parte do líder religioso. Algumas delas com idade inferior a 14 anos, o que classifica o crime como estupro de vulnerável. Lucas Lima também é acusado por participação em delito contra a vida.

Conforme depoimentos de uma mulher que mantinha relacionamento sexual com o líder, de forma consensual, ela foi obrigada por ele a tomar um chá abortivo durante sete dias seguidos. A mulher, de identidade preservada, falou às autoridades que o parceiro dizia que o criança era um "fruto maldito".

PRETEXTOS PARA OS CRIMES

A reportagem apurou que os abusos sexuais aconteciam ao fim dos encontros religiosos. O líder levava as vítimas para um espaço reservado e dizia estar incorporado por entidades como 'Ze Pilintra' ou 'Pomba Gira'. O ato sexual acontecia sob coação e ameaças de mal futuro.

A vítima que tentava sair do templo, era perseguida por Marcos Vinícius e chamada de "raposa que sabia muito sobre o terreiro", segundo a denúncia.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) emitiu parecer a favor da prisão preventiva e o juiz titular da, Ramon Beserra decidiu pela conversão. Na decisão, o magistrado destacou que manter os acusados presos é necessária para "cessar as ameaças às testemunhas e vítimas, e para evitar que eles forjem provas, destruam ou escondam elementos que possam ser utilizados em seu desfavor, visando, assim, a furta-se à responsabilização criminal pelo fato objeto do processo".