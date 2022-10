Líder de grupo criminoso de Sobral e mais quatro suspeitos são presos em operação da Polícia Civil

Um homem apontado pela Polícia Civil do Ceará como líder de uma organização criminosa e mais quatro integrantes do grupo foram presos em operação realizada na manhã desta terça-feira (11), em Sobral, na região Norte do Estado. Foram cumpridos cinco mandados de prisão e 11 mandados de busca e apreensão.

Os cinco homens e materiais apreendidos no local da busca, incluindo celulares, equipamentos eletrônicos e veículos, foram levados para a Delegacia Regional de Sobral. Também foi sequestrada uma fazenda com cerca de 83 hectares de extensão, supostamente adquirida como fruto das atividades ilegais da organização criminosa.

Legenda: Trator encontrado na fazenda alvo de operação Foto: Divulgação/PC-CE

O chefe do grupo é Marcos Batista Ferreira Mendes, 41 anos, conhecido como “Marquinhos Coragem”. Ele tem passagens na Polícia por homicídio doloso, latrocínio, associação criminosa e corrupção de menores.

O suspeito chegou a ser incluído no Programa Estadual de Recompensa do Governo do Ceará, com ‘prêmio’ de R$8 mil para quem repassasse informações que auxiliassem em sua localização.

Ele também, de acordo com a Polícia, seria um dos principais membros dos 'Irmãos Coragem', família supostamente envolvida com o tráfico de drogas na Região Norte do Estado, e integra uma facção criminosa de origem paulista.

Marquinhos era considerado foragido da Justiça cearense até ser localizado e preso pela Polícia Militar do Ceará, em outubro de 2021, em Sobral.

“Após os procedimentos, os suspeitos foram encaminhados para unidades do sistema prisional e encontram-se à disposição da Justiça”, afirmou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

As investigações foram coordenadas por equipes do Núcleo de Combate ao Crime Organizado (NCCO), da Delegacia Regional de Sobral, e do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD), da Delegacia Municipal de Sobral.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677-4711, o número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.

