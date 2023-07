Laudo de criança morta em Pentecoste 'afasta hipótese de espancamento', aponta MPCE

O laudo cadavérico do menino de 4 anos, levado sem vida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pentecoste, a cerca de 90 km de Fortaleza, na última sexta-feira (14), não aponta sinais externos de violência, "afastando a hipótese de espancamento", conforme nota do Ministério Público do Ceará (MPCE), deste sábado (15). A Delegacia Municipal da cidade continua na investigação do caso.

Ainda de acordo com o Ministério Público, o documento emitido pela Perícia Forense do Estado do Ceará referente à morte da criança foi inconclusivo. Com isso, os demais exames técnicos devem apontar a causa exata do óbito.

"Nesse momento, a manifestação do MP depende da conclusão do inquérito policial, que deve ser finalizado nos próximos dias, após a elaboração do laudo da perícia", acrescenta. O caso ganha repercussão popular e, nesse contexto, o MPCE orienta não divulgar fotos do menino.

A Prefeitura de Pentecoste publicou uma nota de pesar nas redes sociais em que manifestava "repúdio à violenta morte do pequeno F. N. S. S.”, ainda na sexta-feira (14). No entanto, a nota foi removida.

A Promotoria de Justiça acompanha o caso junto à Polícia Civil. A Delegacia de Pentecoste investiga o caso, segundo informou a Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS), neste domingo (15).

A Polícia foi acionada pela equipe de saúde por causa da morte do menino. "A mãe e o padrasto da vítima foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Pentecoste, onde foram ouvidos. Apenas após o laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) a causa da morte será confirmada", contextualiza.

Outras pessoas são ouvidas na investigação do caso e outras informações devem ser divulgadas posteriormente para não prejudicar o trabalho policial em andamento.

Relato sobre o caso

Uma equipe de reportagem do Sistema Verdes Mares foi ao local e ouviu o relato de uma pessoa, que não será identificada, sobre os primeiros socorros à criança durante à tarde, quando o menino estaria "passando mal".

"Eu peguei ele no braço, fiz massagem nas costas dele, mas ele não reagiu”, relatou. “Tá todo mundo abalado”, concluiu a fonte.

Outra pessoa relatou que “estava em casa e chegaram chamando para pegar a moto e levar ele (criança) para UPA. Ela me entregou ele nos braços e ele não falava mais nada. Ele chegou à UPA desacordado”.

Os vizinhos também informaram que a mãe da criança e o padrasto não retornaram para a casa, após serem ouvidos na Delegacia.

O MPCE esclarece que todas as medidas cabíveis vêm sendo tomadas em relação à morte da criança. A Promotoria de Justiça da Comarca acompanha o caso junto à Polícia Civil. Nesse momento, a manifestação do MP depende da conclusão do inquérito policial, que deve ser finalizado nos próximos dias, após a elaboração do laudo da perícia. O Ministério Público aproveita o ensejo para lamentar, com profundo pesar, a morte desta criança.

