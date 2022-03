Justiça manda soltar homem que fazia parte da quadrilha de assaltantes que matou motorista de App

A Justiça decidiu pela soltura de um dos envolvidos na morte de um motorista de aplicativo, no Ceará. Helry Monteiro Araújo é réu no processo acerca do assassinato de Alexandre Hadlich Fernandes, e deve voltar à liberdade a qualquer momento.

A decisão em revogar a prisão preventiva foi proferida na última semana e publicada no Diário da Justiça eletrônico nessa segunda-feira (14). Para o juiz da Vara de Delitos de Organizações Criminosas, não há neste momento motivos para a permanência da prisão.

O magistrado foi contra o parecer do Ministério Público do Ceará (MPCE) e decidiu relaxar a prisão. Ele aplicou medidas cautelares por, pelo menos, seis meses.

Helry deve comparecer mensalmente na sede da Central de Alternativas Penais, está proibido de se ausentar da Comarca de Fortaleza e deve manter recolhimento domiciliar no período noturno, das 20h às 6h.

O MP chegou a se manifestar pela manutenção da prisão preventiva, sob o fundamento da ordem pública e tendo em vista a gravidade concreta dos fatos. Os promotores destacaram que há elementos que justificassem a imposição da segregação cautelar.

O MP foi contra o pedido de relaxamento de prisão alegado por excesso de prazo. Para o órgão acusatório, os argumentos suscitados não mereciam prosperar

PARTICIPAÇÃO NO CRIME

Em setembro de 2020, foram denunciados Lucas Monteiro de Freitas, o 'Playboy'; Luan Vitor Araújo Silva; Helry Monteiro Araújo; Bruno Alisson Sousa, o 'Bruno Poloca'; Vinicius Mahon Paiva; Gilberto Rodrigues Constantino; Alencarlos Lima Pinto, o 'Gago'; e Paulo Gomes dos Santos Caetano, o 'Osório.

Lucas Monteiro de Freitas, o 'Playboy' : participou do crime, estando no carro de apoio;

: participou do crime, estando no carro de apoio; Luan Vitor Araújo Silva : autor do crime de roubo e disparo contra a cabeça da vítima, e pela ocultação de seu cadáver;

: autor do crime de roubo e disparo contra a cabeça da vítima, e pela ocultação de seu cadáver; H elry Monteiro Araújo : escondeu Luan Vitor em sua casa, sendo o veículo de apoio usado no crime, de sua propriedade;

: escondeu Luan Vitor em sua casa, sendo o veículo de apoio usado no crime, de sua propriedade; Bruno Alisson Sousa, o 'Bruno Poloca' : mandante do crime de roubo e da ocultação do cadáver da vítima, além de líder da organização criminosa;

: mandante do crime de roubo e da ocultação do cadáver da vítima, além de líder da organização criminosa; Vinicius Mahon Paiva : em relação ao som automotivo da vítima;

: em relação ao som automotivo da vítima; Gilberto Rodrigues Constantino : encarregado de guardar o aparelho de rastreamento do carro da vítima e a arma usada no crime de latrocínio, sendo integrante do grupo criminoso;

: encarregado de guardar o aparelho de rastreamento do carro da vítima e a arma usada no crime de latrocínio, sendo integrante do grupo criminoso; Alencarlos Lima Pinto, o 'Gago' : ficava com o produto final dos roubos praticados pela organização criminosa, responsável pelo "desmonte" dos veículos;

: ficava com o produto final dos roubos praticados pela organização criminosa, responsável pelo "desmonte" dos veículos; Paulo Gomes dos Santos Caetano, o 'Osório': autor do crime de roubo e do primeiro disparo contra a vítima, e pela ocultação de seu cadáver;

Segundo a Polícia, antes da morte de Alexandre, a quadrilha já tinha praticado crimes contra 20 a 25 vítimas na Região Metropolitana de Fortaleza.

O motorista de aplicativo encontrado morto às margens da BR-116, entre Itaitinga e Aquiraz. Consta nos autos que ele morto momento após ser abordado pelos criminosos ao se recusar a passar para o banco traseiro do carro.

De acordo com as investigações da Polícia, o grupo pediu uma corrida por aplicativo partindo do Bairro Maraponga e, assim que a vítima parou para embarcar os suspeitos, Alexandre foi rendido. O corpo da vítima foi encontrado por uma senhora em um matagal.