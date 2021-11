Justiça Estadual quer extradição de cearense preso na Argentina por tráfico de drogas no Ceará

A Justiça Estadual requereu, junto ao Ministério da Justiça, na última quarta-feira (3), a extradição do cearense Paulo Henrique Ferreira dos Santos da Argentina, onde foi preso por tráfico de drogas cometido no Ceará. Ele está detido no país vizinho há 28 dias.

As investigações da Delegacia de Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), apontaram que Paulo Henrique era o responsável pela carga de 780 kg de drogas, apreendida pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em um imóvel na Avenida Carneiro de Mendonça, no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, no dia 11 de setembro deste ano.

O juiz Jorge Di Ciero Miranda, da 4ª Vara de Delitos de Trafico de Drogas, enviou decisão a favor da extradição para o Ministério da Justiça em português e traduzido para o espanhol, em que detalha o crime de tráfico de drogas cometido pelo cearense. Segundo o magistrado, o delito possui pena de reclusão de 5 a 15 anos.

Jorge Di Ciero Miranda Juiz de Direito Paulo Henrique Ferreira dos Santos seria o responsável pela casa situada no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza(CE), onde a autoridade policial, em 11 de setembro de 2021, encontrou cerca de 780 kg de entorpecentes entre maconha e crack. No local funcionava um antigo lava jato e, atualmente, um espaço utilizado para a guarda de veículos de uma concessionária situada na Av. José Bastos."

Ainda segundo a decisão judicial, Paulo Henrique era o único detentor da chave de acesso da residência onde foi encontrada a droga, apesar do imóvel ser alugado e ter outro proprietário.

A defesa de Paulo não foi localizada para comentar o assunto. No processo criminal, o advogado pediu para o cliente passar por audiência de custódia na Justiça Estadual. Mas o juiz Jorge Di Ciero pediu providências ao advogado, como uma procuração atualizada (já que o documento apresentado é de 2015) e informações sobre a possibilidade de realizar a audiência de custódia por videoconferência, com contato com preso, que está em uma unidade prisional na Argentina.

Saída do Brasil em jatinho particular

Paulo Henrique Ferreira dos Santos foi preso em Puerto Madryn, no Sul da Argentina, após a Justiça do Ceará expedir o mandado de prisão preventiva, cumprido com o apoio da Interpol (Polícia Internacional). O suspeito foi capturado no momento em que procurou a Direção Nacional de Migração, na Argentina, para legalizar a sua estadia no país.

Segundo as investigações da Denarc, Paulo Henrique saiu do Rio Grande do Sul, no Brasil, em um jatinho particular, no dia 10 de setembro deste ano. No dia seguinte, a Polícia Militar encontrou a carga de 780 kg de drogas no imóvel em Fortaleza. A suspeita é que essa droga seria distribuída pelo Estado.

Paulo Henrique já havia sido preso na Operação Cardume, da Polícia Federal (PF), que desarticulou uma organização criminosa acusada de tráfico internacional de drogas em 2015. Ele foi solto pela Justiça Federal no Ceará, em 2016.