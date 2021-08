Justiça determina transferência de advogada suspeita de integrar facção para quartel dos Bombeiros

A Justiça determinou que a advogada Samya Brilhante Lima, presa sob suspeita de integrar uma facção criminosa, deve ficar detida em um dos quarteis do Corpo de Bombeiros do Ceará. A decisão pela transferência vem após pedido formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Secção Ceará.

Conforme a decisão, a advogada deve permanecer nas dependências do Corpo de Bombeiros Militar localizado no bairro José Walter, em Fortaleza. O local deve obedecer regimento geral dos estabelecimentos penais do Estado do Ceará. O processo segue em segredo de Justiça e a defesa da acusada não foi localizada.

Samya foi presa há quase dois meses, em Joinville, Santa Catarina. Segundo a Polícia Civil, ela atuava como mensageira de chefes de facções criminosas presos para outros membros dos grupos. A advogada já tinha antecedentes criminais por receptação e é suspeita de acessar, de forma fraudulenta, processos judiciais que se encontram em segredo de Justiça.

Investigação

Conforme o delegado Wilson Camelo, da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), a advogada fugiu para o Sul do Brasil após ter prisão preventiva decretada no Ceará. Ela foi detida na casa de parentes e depois transferida ao Ceará.

Em 2019, Samya foi alvo da Operação Rábula, deflagrada pelo Ministério Público Estadual e pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A investigação indicou que para tentar conseguir benefícios de progressão de regime para seus clientes, a advogada anexava aos processos propostas fictícias de emprego.

