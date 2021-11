Justiça determina reforço da Polícia Civil em Chorozinho após supostas ameaças de facção criminosa

A Justiça Estadual concedeu liminar, após pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE), em que determinou que o Estado do Ceará aumente o efetivo da Polícia Civil do Ceará (PCCE) em Chorozinho, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A decisão se deu após supostas ameaças divulgadas por integrantes de uma facção criminosa no Município, que fizeram até o comércio local ser fechado nesta semana.

A medida judicial foi proferida pela Vara Única da Comarca de Chorozinho na última sexta-feira (12). Com isso, o Estado deve designar dois escrivães e quatro inspetores da Polícia Civil, em um prazo de 5 dias, para integrar uma força-tarefa com o objetivo de desafogar os Inquéritos Policiais estagnados na delegacia da cidade.

Segundo o MPCE, o juiz ordenou ainda que o Estado do Ceará, no prazo de 90 dias, adote providências necessárias para a ocupação de espaço, estrutura física e disponibilização de material, a fim de que os servidores exerçam suas atribuições, com o adequado atendimento da população. O Estado pode firmar convênio com o Município. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 10 mil.

A Ação Civil Pública do Ministério Público, requerida na última quarta-feira (10), sustenta que Chorozinho, por integrar a Região Metropolitana de Fortaleza, tem grande circulação de pessoas e muitas estradas vicinais, fazendo divisa com os municípios de Ocara, Pacajus, Cascavel e Barreira.

Ministério Público do Ceará Em publicação A condição geográfica faz com que esta cidade se torne rota de fuga para os mais variados crimes e, principalmente, para o tráfico de drogas que abastece não apenas o Município, mas também os colaterais. A proximidade com Fortaleza induz à facilidade de deslocamento, inclusive com transporte de armas e mercadorias produtos de crimes."

O órgão ministerial lembra que, além do comércio fechado após ameaças de uma facção criminosa, o Município vivenciou recentemente uma chacina, que deixou quatro jovens mortos, em setembro deste ano. E que a Delegacia de Chorozinho perdeu dois policiais civis para outras delegaciais e mais dois profissionais estão de licença médica.

A Polícia Civil do Ceará informou, em nota, "que não foi notificada ainda sobre a referida decisão da Justiça Estadual. Independente da liminar, a Polícia Civil de forma integrada com a Polícia Militar do Ceará (PMCE) já vem atuando de forma initerrupta na cidade de Chorozinho, com o reforço de ações de inteligência e de investigação".

Polícia Civil do Ceará Em nota O resultado disso foi o comércio da cidade funcionando normalmente, na última semana, após supostas ameaças compartilhadas por aplicativos de mensagens, no intuito de gerar desinformação e espalhar boatos no município, que integra a Área Integrada de Segurança 25 (AIS 25) do Ceará."

Comércio fechado

O comércio de Chorozinho, município do interior do Estado, fechou as portas nesta terça-feira (9). O motivo seria a suposta ordem de uma facção criminosa local, que declarou luto pela morte de um de seus integrantes.

Em nota emitida naquele dia, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que apurava supostas ameaças compartilhadas por aplicativos de mensagens no intuito de gerar desinformação e espalhar boatos na cidade.

O "toque de recolher" circulou pelas redes sociais e aplicativos de mensagem. Após 12h, empresários e comerciantes resolveram encerrar as atividades.

Em contato com dois estabelecimentos (uma loja e um restaurante), funcionários que terão as identidades preservadas confirmaram ao Diário do Nordeste o fechamento dos estabelecimentos, mas se recusaram a dizer o motivo e quando voltariam a abrir as portas.

O policiamento foi reforçado no Município e pelo menos 18 viaturas da PM passaram a circular durante o dia.