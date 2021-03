Justiça decide soltar 22 participantes de festa promovida por membros de facção durante pandemia

Um mês após as prisões de 23 suspeitos de integrar facção criminosa e promover festa clandestina mesmo diante ao cenário da pandemia da Covid-19 no Ceará, 22 deles foram soltos. Foi decidido na Vara de Delitos de Organizações Criminosas rejeitar a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) e relaxar a prisão dos suspeitos de formar organização criminosa e infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

O judiciário determinou pela soltura de Adriana Rufino dos Santos Silva, Andreza Silva dos Santos, Carlos Charles Freitas Ribeiro, Carlos Gabriel João de Lima, Cleves Felipe do Carmo Neto, Elane Soares da Silva, Francisca Jéssica Rodrigues da Silva, Izaquiel da Silva Ferreira, Jadeline Silva, Jardele de Menezes Silva, Juliana Castro de Melo, Maria Lenice Arcanjo de Sousa, Natanael dos Santos Silva, Paula Oliveira Araújo, Paulo Júnior Rodrigues Araújo, Paulo Vitor Silva Paiva Pedro André da Silva Martins, Rochele Silva, Robson dos Santos Reis, Talita Freire Duarte, Thais Cristina dos Santos Mateus e Welberson Silva Pinto.

O único que permanece preso é Johnn Wallef de Araújo Gomes. Ele também é acusado de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Conforme o MPCE, na noite dos flagrantes, foram apreendidos no apartamento de Wallef: 19 gramas de crack, 1,5 kg de maconha, sacos plásticos que serviriam para embalar e distribuir drogas, balança de precisão, um revólver calibre 38 e seis munições.

A defesa de Adriana Rufino, que integra a lista dos suspeitos soltos, chegou a pedir revogação da prisão alegando o cenário mundial da pandemia do coronavírus, que "demonstra a necessidade de isolamento, o que não é possível dentro da unidade prisional, vez que o sistema penitenciário enfrenta uma situação de superlotação".

Os advogados ainda acrescentaram nos autos que a mulher sofre de transtornos mentais, e trabalhava no condomínio no dia do flagrante, sem que estivesse na festa "pois é evangélica e sua religião não permite".

Festa interrompida

As capturas aconteceram no dia 6 de fevereiro de 2021, na Rua Betel, bairro Itaperi. A Polícia Civil deflagrou a Operação Rebelais após receber informações sobre a promoção de uma festa organizada por membros de uma facção de origem carioca. Conforme relato policial, cerca de 75 pessoas participavam do evento.

O Ministério Público se posicionou dizendo entender os motivos que autorizam a circunstância do flagrante e que havia uma "verdadeira associação para cometimento de crimes" na "promoção de festa clandestina para venda de drogas".

De acordo com a investigação, o condomínio onde a festa aconteceu já era alvo de investigações, porque há uma série de relatos do local ser comandado por uma facção e servir de ponto de comércio de drogas. Na época da prisão, a Polícia ainda afirmou que alguns dos suspeitos tinham divulgado o evento nas redes sociais.