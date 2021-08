Justiça decide que 'Victor Motoca', réu por matar motociclista, deve permanecer sem conduzir veículo

O Poder Judiciário determinou que o empresário e réu Victor de Carvalho Alves, conhecido como 'Victor Motoca', deve permanecer proibido de dirigir. Conforme decisão publicada no Diário da Justiça Eletrônico dessa quarta-feira (18), a medida cautelar para o acusado de matar um motociclista deve ser mantida.

A vítima Auricélio Lima Vieira trabalhava na manhã de 7 de abril de 2017, no bairro Pio XII, quando foi atropelada por um carro em alta velocidade. Ao volante do automóvel estava Victor. Naquele dia, de acordo com dados da Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC), o empresário acumulava 195 pontos na CNH e dirigia um veículo automotor com 67 pontos.

O pedido para que 'Victor Motoca' pudesse conduzir novamente um veículo partiu da defesa do réu. Os advogados pretendiam que a medida cautelar diversa da prisão fosse revogada. O Ministério Público do Ceará (MPCE) se posicionou contra pugnando pelo indeferimento e destacou que na data do crime o acusado havia ingerido bebida alcoólica.

"As circunstâncias em que o crime foi praticado e o fato de o réu ter demonstrado sua incapacidade de cumprir outras medidas cautelares que haviam sido fixadas por este Juízo recomendam que seja adotada, no mínimo, a cautelar de proibição de veículo automotor"

O magistrado da 4ª Vara do Júri pontuou que a medida cautelar imposta foi determinada até o fim do processo. Por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), atualmente, o réu respondeu a ação penal em liberdade. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Victor.

Investigação

A primeira versão apresentada pelo suspeito na delegacia foi que ele era vítima de uma tentativa de assalto. No entanto câmeras residenciais flagraram toda a ação e testemunhas contaram que o empresário dirigia em alta velocidade, na contramão, perseguindo duas travestis.

O réu chegou a ser denunciado também pela tentativa de homicídio contra as pessoas que perseguia. Porém, o magistrado decidiu pela impronúncia ao considerar que as vítimas, até o momento, não foram encontradas, nem ouvidas, portando, não existiriam "indícios concretos suficientes de ocorrência deste tipo penal".

