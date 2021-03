Justiça aceita denúncia contra suspeito de tentativa de chacina no Benfica e o mantém preso

O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou Walacy Paulo do Nascimento por tentar assassinar seis pessoas nos arredores de um bar no bairro Benfica, em Fortaleza. A denúncia foi aceita pelo juiz da 3ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, o que signfica que Walacy virou réu no processo. O magistrado ainda determinou a citação e a manutenção da prisão do acusado.

O crime aconteceu há quase dois meses, em uma região onde, no ano de 2018, já havia sido cenário de uma matança, que ficou conhecida como Chacina do Benfica. Conforme acusação do MPCE, Walacy foi o único responsável pelas tentativas de homicídio com dolo eventual.

Para o órgão acusatório, "a prova da materialidade, até o presente momento, encontra-se substanciada nos depoimentos testemunhais, que narram, com riquezas de detalhes, toda a ação criminosa perpetrada pelo imputado".

O Ministério Público ainda oficiou a Polícia Civil do Ceará (PCCE) para que continue empreendendo diligências com o objetivo de juntar todos os prontuários das vítimas baleadas na noite de 13 de janeiro de 2021 e realizar a oitiva da garota de programa citada por Walacy, quando ele prestou depoimento na delegacia.

Investigação policial

Duas semanas após o crime, a PCCE concluiu o Inquérito Policial e indiciou o suspeito por tentar matar seis pessoas. O relatório indicou que Walacy praticou o crime na intenção de matar um desafeto pessoal, identificado como Daniel, o 'Dani Boy'.

"No entanto por circunstâncias alheias a sua vontade não consumou o dolo de matá-lo, bem como por erro no uso do meio da execução atingiu mais cinco pessoas diversas da que pretendia, vindo a causar lesões em todas elas", afirma o Inquérito.

Em depoimento, Walacy disse que vinha sendo ameaçado por 'Dani Boy' desde que ele transou com uma garota de programa, a qual Daniel mantinha relacionamento amoroso. No dia 13 de janeiro, Walacy teria avistado o desafeto na Praça da Gentilândia e decidido matá-lo, antes que ele próprio fosse morto. Os disparos acabaram atingindo não só 'Dani Boy', mas também, pelo menos, outra cinco pessoas que estavam um bar, na esquina da Praça.

O advogado do réu chegou a dizer que as provas colhidas por policiais militares no dia do flagrante foram obtidas de forma ilegal e ferindo normas da Constituição. Os PMs que participaram da ocorrência afirmaram nos autos que Walacy foi encontrado refugiado dentro de um apartamento de um amigo, próximo à Praça.