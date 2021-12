Júri de réu por feminicídio é suspenso no Interior do Ceará após 'falha no sistema'

O júri do padeiro Severo Manoel Dias Neto, réu por feminicídio, foi adiado pela sétima vez. A sessão acontecia no Fórum de Juazeiro do Norte desde às 10h desta terça-feira (14), quando por volta das 16h30 as partes foram comunicadas sobre uma falha no sistema operacional do Judiciário.

Severo é acusado pela morte da ex-esposa, a costureira Maria Rosimeire de Santana, em abril de 2019. A reportagem apurou que os depoimentos das testemunhas prestados durante horas foram perdidos. As gravações feitas até aquele momento só continham imagens, mas não reproduziam o áudio de toda a sessão.

Defesa e acusação entraram em acordo que a falha comprometeria a sessão e seria melhor interromper o júri. O julgamento de Severo Manoel já foi adiado outras vezes por motivos diversos, como exemplo: a pandemia, a vez em que faltou alimentação aos participantes da sessão e o júri foi desmarcado na véspera e até mesmo o dia que a audiência já havia começado e foi suspensa por não atingir o número de testemunhas suficiente.

FRUSTRAÇÃO

A defesa do réu, representada pelo advogado Roberto Duarte, destacou que a falha operacional não se deu por conduta inadequada humana. "Entramos em consenso que era preciso dissolver a sessão neste momento, até mesmo para evitar possiveis arguições de nulidade. A defesa, mais uma vez, se insurgiu pelo prazo extenso de prisão do acusado. São muitos entraves neste processo", disse o advogado.

Já Roseane Santana, irmã da vítima Maria Rosimeire, pontuou que a suspensão do júri causa, mais uma vez, frustração na família: "De novo não temos uma data para o desfecho deste caso".

34 feminicídios No ano de 2019, o Ceará registrou 34 ocorrências de feminicídio

A reportagem entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), que não se posicionou sobre a suspensão do ato até a publicação desta matéria.



O CRIME

A costureira Maria Rosimeire Santana foi assassinada a tiros na frente dos filhos e da mãe, em abril de 2019, em Juazeiro do Norte. Consta nos autos que o relacionamento do casal era conturbado e Severo não aceitou o fim.

Conforme a denúncia, o réu foi visto horas antes do crime rondando a escola do filho mais novo do casal. Severo Manoel Dias Neto já tinha sido preso antes da tragédia porque descumpriu medida protetiva. Populares disseram ter ouvido várias vezes que quando o ex-casal se encontrava o homem mandava Rosimeire ter cuidado porque um dia iria matá-la.