Júri de membro de facção réu por homicídio é adiado por falta de laudo da comparação balística

O atraso na entrega de um laudo de perícia comprometeu a data do julgamento do réu Francisco Iago Nobre Carnaúba. O júri agendado para acontecer nessa quarta-feira (1º) não pode ser realizado porque, conforme consta nos autos, a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) não encaminhou ao Judiciário o resultado da confrontação balística solicitada há mais de dois anos.

Francisco Iago é acusado pelo crime de homicídio e integrava uma facção criminosa de origem carioca. De acordo com denúncia do Ministério Público do Estado, ele participou do assassinato de Jefferson Tharles Torres Reis e ainda feriu outro homem, que sobreviveu. O crime aconteceu em Fortaleza enquanto as vítimas estavam em uma mesa de bar, em maio de 2019.

O MPCE requereu o adiamento da sessão do júri expondo que: "em contato telefônico junto à Pefoce foi igualmente repassada a informação de que, devido ao grande acúmulo de perícias pendentes e algumas em caráter de absoluta prioridade, infelizmente não haveria tempo hábil para encaminhar a perícia de confrontação solicitada por esta 5ª Vara do Júri por intermédio do ofício".

MPCE "Nesse contexto, o Ministério Público se vê na contingência de solicitar a redesignação da sessão de julgamento, para a primeira data desimpedida e com tempo hábil para a reiteração do ofício à PEFOCE/NUBAF e conclusão da perícia de confrontação, de modo a que se possa fornecer aos senhores jurados todos os elementos viáveis para a formação de seu veredicto"

As lesões do laudo cadavérico indicam ferimentos por arma de fogo. Em 2019, quando Iago foi preso, foi pedida a confrontação balística entre a arma de fogo encontrada em poder dele, com as cápsulas apreendidas no local do crime.

Agora, a 5ª Vara do Júri remarcou a sessão do julgamento para o próximo dia 6 de dezembro de 2021, às 13h15. O MPCE pede que no prazo máximo e impreterível de até cinco dias anos do júri seja elaborado um complemento do laudo com a perícia de confrontação balística requisitada "destacando-se a prioridade absoluta do caso, por se tratar de réu preso, de feito incluído no Programa Tempo de Justiça e, ainda, considerando já ter havido o adiamento da sessão do júri inicialmente marcada em razão da pendência desta perícia".

A Pefoce informou por nota que devido ao elevado número de apreensões de armas e investigações de crimes envolvendo armas de fogo existem perícias e confecções de laudos de balística ainda em curso. "Para dar mais celeridade aos trabalhos periciais, a Pefoce está com concurso público em andamento para o ingresso de 170 novos servidores".

Antônio Kleiner Pimentel Araújo, advogado de defesa do acusado, afirma que anteriormente o pedido do MP era confrontação balística entre a arma de fogo e o laudo cadavérico, porém não havia projéteis no corpo, porque eles atingiram a vítima e ultrapassaram o corpo.

"Agora nós protolocamos um pedido de liberdade por excesso de prazo, porque quem causou essa demora foi uma ineficácia do Estado. Se ele não foi julgado em dois anos, é ineficácia do Estado", disse o advogado.

Iago foi acusado pela morte de Jefferson, de 16 anos. Réu e vítima teriam discutido, e Iago sacou a arma para realizar os disparos. "No que diz respeito à motivação do crime, verifica-se que ela foi fútil, ou seja, a intervenção de Jefferson para proteger o amigo dele de agressão física que estava sofrendo. Observa-se, ainda, que havia diversas pessoas no local dos fatos, havendo o risco, ainda que potencial, de o denunciado, ao efetuar vários disparos com arma de fogo de alta lesividade naquele ambiente, viesse a atingir um número indeterminado de pessoas (perigo comum), como de fato, aliás, chegou a atingir, ainda que por erro, pelo menos mais uma pessoa".

