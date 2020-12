Jovem é presa com R$ 98,5 mil em cocaína embalada em pacotes de presente, em Chorozinho

Uma mulher de 27 anos foi presa com 2,36 quilos de cocaína, na madrugada desta sexta-feira (11), no quilômetro 70 da BR-116, em Chorozinho. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga é avaliada em R$ 98,5 mil e estava embalada em papel de presente, no porta-malas de carro. A suspeita ainda levava R$ 1,2 mil em espécie.

Também conforme a instituição, o Chevrolet Prisma com placas do Estado do Ceará recebeu ordem de parada na rodovia federal por volta de 1h. A motorista, segundo a equipe, estava bastante nervosa, o que levou os policiais rodoviários federais a fazerem buscas minuciosas no automóvel.

No porta-malas, a composição achou cinco volumes embrulhados em papel de presente, e a motorista informou não saber do que se tratava. Quando os agentes abriram as embalagens, encontraram 2,36 quilos de cocaína. Ela foi presa por tráfico de drogas, e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Horizonte.