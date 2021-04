Irmãos suspeitos de homicídio em Sobral são presos no Ceará e no Rio de Janeiro

Dois irmãos suspeitos de um homicídio foram presos nessa quinta-feira (22) no Ceará e no Rio de Janeiro. O crime, segundo a Polícia, ocorreu em Sobral em outubro do ano passado, e ambos tinham ligação familiar com a vítima.

De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PCCE), os irmãos Mateus Lima Bastos, 24 anos, e Maria Alyne Lima Bastos, 20 anos, executaram um homem de 22 anos que respondia por tráfico de drogas, homicídio e extorsão. Os suspeitos são, respectivamente, cunhado e companheira da vítima.

Maria Alyne, sem antecedentes criminais, foi capturada no bairro Bonsucesso, na zona Norte do Rio de Janeiro, por agentes da 21ª Delegacia da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ).

Já Mateus Lima, que responde por lesão corporal e tentativa e homicídio, foi preso simultaneamente, mas no distrito de Taperuaba, em Sobral, mesmo local onde a vítima foi morta. A ofensiva policial contou com agentes do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional do município.

Como foi o crime

Conforme as investigações da Polícia, os irmãos fizeram uma emboscada para a vítima, cuja execução teve indícios de premeditação. Maria Alyne deixou a filha do casal na casa dos avós e levou a vítima para o banheiro da residência na qual viviam — o companheiro, à época, necessitava de ajuda da mulher, pois se recuperava de sequelas de um acidente de trânsito que o deixou com fraturas nas pernas, impossibilitando sua locomoção.

Com a vítima no banheiro, a mulher deixou a porta da casa aberta e se trancou em um dos quartos da casa. Os suspeitos, um deles Mateus, entraram na casa, e assassinaram o homem.

Envolvimento com tráfico de drogas

A PCCE já investigava tanto os suspeitos quanto a vítima por envolvimento com o tráfico de drogas em Sobral. Alyne e a vítima eram suspeitas de controlar o comércio ilícito no bairro Junco e arredores. O companheiro, além do tráfico de drogas, era investigado por pelo menos sete homicídios ocorridos em 2020.

Durante a apuração policial, os agentes obtiveram áudios de uma confissão da suspeita em um aplicativo de mensagens instantâneas. Maria Alyne alegava que o companheiro teria sido morto após ameaçá-la de morte. A Polícia, porém, apura se a motivação estaria relacionada à disputa pela hegemonia no comando do tráfico no local.

Mateus foi ouvido e encaminhado para o sistema penitenciário do Estado. Já Maria Alyne está ao aguardo de recondução para Sobral findadas as tratativas entre as corporações fluminense e cearense. A PCCE segue investigando o caso com o intuito de localizar outros suspeitos da ação criminosa.