Investigação das mortes dos policiais em Camocim: podcast Pauta Segura aborda o que se sabe do caso

Um dos episódios mais trágicos da Segurança Pública do Ceará completa oito dias nesta segunda-feira (22). Passada mais de uma semana dos assassinatos de quatro policiais civis, dentro da Delegacia de Camocim, o que se sabe até então acerca do crime?

Os bastidores da cobertura jornalística do Diário do Nordeste sobre o caso é tema do 30º episódio do podcast 'Pauta Segura'. A repórter Emanoela Campelo e o editor Emerson Rodrigues falam de cada momento da cobertura do caso, desde a chegada da primeira informação noticiando as execuções.

O policial civil Antônio Alves Dourado é o único suspeito pelo crime. Conforme a própria Polícia Civil do Ceará, o agente premeditou a ação criminosa e foi até a delegacia armado, na madrugada do dia 14 de maio de 2023.

No podcast também é abordada a questão da saúde mental dentro da Corporação. A reportagem apurou que 66 policiais civis estão sob tratamento no Departamento de Assistência Médica e Psicossocial (Damps) da PCCE.

Em um universo de quase 4 mil profissionais, entre inspetores, escrivães e delegados, o número tende a ser subnotificado.

