Inspetores da Polícia Civil do Ceará são demitidos por extorsão: entenda o caso

Dois inspetores da Polícia Civil do Ceará foram demitidos do serviço público. Antônio Eusébio da Silva e Carlos Alberto Coelho Gouveia foram punidos com a sanção máxima administrativa, devido a um crime de extorsão, supostamente cometido em agosto de 2013.

A decisão da demissão foi assinada pela Governadora do Ceará, Izolda Cela, e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa sexta-feira (7). Consta no documento que a governadora acolheu sugestão de demissão dada pela Controladoria Geral de Disciplina (CGD).

A dupla teria exigido recebimento de vantagem indevida, com emprego de ameaça e se valendo dos cargos exercidos à época. Os processados chegaram a ser presos devido à extorsão, mas soltos pouco mais de 30 dias depois, em razão de decisão judicial proferida em meio a um habeas corpus.

O FLAGRANTE

De acordo com a investigação, os inspetores arrebataram duas vítimas, do interior das residências delas. Os policiais conduziram os homens até o 19º DP e teriam exigido das famílias R$ 15 mil para liberá-los.

Ao decorrer da negociação, o valor chegou a R$ 4 mil. A família de uma das vítimas arrecadou R$ 3.500 e conseguiu a liberação. A outra permaneceu nas dependências do 19º DP, até que as autoridades descobrissem a extorsão.

Os policiais negaram ter feito exigência de dinheiro para liberar as vítimas.

Na versão dos agentes, eles investigavam um crime de homicídio na área, foram até as casas das vítimas e levaram elas até a delegacia para prestar depoimento, mesmo sem nada de ilícito ter sido encontrado.

Um terceiro servidor também chegou a ser investigado. O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou os policiais, no mesmo ano do fato, e destacou a inversão de valores.

