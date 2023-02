Inspetor sofre tiro acidental durante operação da Polícia Civil em Caucaia

Um inspetor da Polícia Civil do Ceará (PCCE) foi atingido por um disparo acidental na manhã desta quarta-feira (8). O caso foi registrado em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O policial não corre risco de morte por conta do ferimento.

A reportagem apurou que o policial subia em um muro, portando uma arma de calibre 12, quando aconteceu o disparo acidental. O tiro atingiu de raspão o ombro do agente.

O policial foi levado para o Instituto Doutor José Frota (IJF), onde recebeu atendimento médico e permanece internado.

BUSCAS

Conforme a PCCE, equipes da Delegacia Metropolitana de Caucaia estavam no local em operação, com intuito de cumprir um mandado de prisão. Não foi informado quem era o alvo do mandado.

