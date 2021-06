Índice de mortes violentas reduz 33,2% no Ceará, e 55% em Fortaleza

"É o número mais baixo na série histórica se compararmos sempre os meses de maio, ano a ano”, disse o secretário. A SSPDS informou que, de maio de 2009, ano quando a Secretaria passou a concentrar todas as estatísticas criminais, até então, o período com o melhor resultado era 2019, com 55 CVLIs.

Em quatro dias específicos do último mês de maio não houve nenhuma morte violenta na capital cearense, foram eles os dias 10, 13, 14 e 28. Já no Estado, apenas no dia 13 não foi registrado nenhum CVLi.

Sandro Caron Secretário da Segurança Pública do Ceará Completamos o mês de maio de 2021 com uma queda significativa nas ocorrências de CVLIs em comparativo com o mês de maio do ano passado"

Acumulado

As demais regiões do Estado também apresentam resultados positivos, conforme a Secretaria. Na RMF, de janeiro a maio de 2021 foram contabilizados 406 assassinatos, enquanto que em igual período do ano passado foram 618. No Interior Sul, o número caiu de 375 para 283 neste ano. Já no Interior Norte, a diminuição foi menos significativa, inferior a 10%.

Para Caron, o resultado é "fruto ações de intensificação da inteligência que vem melhorando o resultado das investigações e também das ações de policiamento preventivo e ostensivo, bem como de operações integradas como a Apostos e a Cerco Fechado que são realizadas todas as semanas”.

O superintendente de Estratégia e Segurança Pública (Supesp), Helano Matos, acrescenta que, "além do trabalho humano conduzido pelas Polícias Civil do Estado do Ceará (PCCE) e Polícia Militar do Ceará (PMCE), algumas ferramentas capitaneadas pela vinculada também reforçam as tomadas de decisões", como a tecnologia Status.