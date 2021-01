Incêndio atinge terreno baldio no bairro Bela Vista; fogos de artifício teriam iniciado as chamas

Um incêndio de grandes proporções atingiu um terreno baldio localizado na Rua Espírito Santo, no bairro Bela Vista, em Fortaleza, na noite da última quinta-feira (31). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas teriam sido provocadas por fogos de artifício que foram soltos de forma inadequada.

Conforme a guarnição que foi acionada, o incêndio começou por volta das 21h e se alastrou, mas não atingiu as casas que ficam no entorno. Dois carros do Corpo de Bombeiros estiveram no local para debelar as chamas.