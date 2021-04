Imóvel de condenado por furto ao Banco Central vai a leilão 16 anos após o crime

Quase 16 anos após o furto ao Banco Central, a Justiça Federal permanece alienando judicialmente bens adquiridos por meio do dinheiro levado pelos criminosos no crime cometido em 2005. Desta vez, vai a leilão um imóvel do réu Edésio Batista das Neves Sobrinho.

De acordo com decisão da 12ª Vara Federal do Ceará, às 15h do próximo dia 27 de abril começa o leilão de um terreno em um loteamento em São Paulo. O terreno é avaliado em R$ 326 mil e será leiloado por meio eletrônico.

"Trata-se de Incidente de Alienação Judicial Criminal, instaurado com o objetivo de alienar bens adquiridos, direta ou indiretamente, com os valores furtados do Banco Central do Brasil no ano de 2005" e "ao longo da persecução penal restou comprovado que os referidos réus adquiriram bens valendo-se dos proventos obtidos com o notório furto, ocultando a ilicitude de sua origem, razão pela qual foram definitivamente condenados por lavagem de dinheiro, furto e associação criminosa", segundo trechos dos autos.

O primeiro leilão deve durar até 4 de maio de 2021. Caso não haja ofertas de lances, ele segue até o dia 11 de maio, quando a venda será a quem ofertar o maior valor, desde que não seja inferior a 80% do montante avaliado.

Quem é Edésio

Edésio Batista das Neves Sobrinho é acusado de planejar o crime milionário. Ele foi preso em 2008, junto a Cristiane Paulo Monteiro, na região de Guarapiranga, zona sul de São Paulo.

Contra eles havia mandados de prisão em aberto, expedidos pela 11ª Vara Criminal Federal de Fortaleza. No momento da prisão, Edésio estava em posse de 1 quilo de crack, e ainda foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Em 5 de fevereiro de 2011, o mentor do crime com repercussão internacional conseguiu fugir da prisão. O resgate de Edésio e outros nove presos aconteceu durante visita da família, no Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II), em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Criminosos armados invadiram a unidade em posse de fuzis. Parte dos foragidos foi localizada nas horas seguintes ao resgate. Mas o assaltante, especificamente, só foi preso quase quatro meses depois, em junho de 2011.