Idoso suspeito de matar gato de proprietário após cobrança aluguel é preso em Chorozinho

Um idoso de 69 anos, identificado como José Nobre das Neves, foi preso, na tarde da última segunda-feira (14), suspeito de matar o gato do dono do imóvel onde ele mora. O crime ambiental teria sido motivado depois do proprietário da residência cobrar o aluguel do imóvel ao inquilino. O caso ocorreu no município de Chorozinho, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O idoso teria arremessado o gato contra o chão porque não aceitou a cobrança de pagamento de um aluguel que estava pendente. O proprietário da casa e do animal declarou que achou o gato na rua e cuidava dele, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará.

O caso foi registrado na Delegacia Metropolitana de Chorozinho. O idoso foi autuado com base na nova redação do artigo 32, parágrafo 1°-A, da Lei de Crimes Ambientais. “A alteração da lei está em vigor desde o dia 29 de setembro deste ano”, salientou a SSPDS.

José Nobre, que não possui antecedentes criminais — de acordo com a polícia — foi conduzido para uma unidade policial, e autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais na forma qualificada. A SSPDS informou ainda que a previsão de pena de reclusão é de dois a cinco anos, além de multa, conforme alteração advinda com a Lei Sansão (Lei nº 14.064/2020).