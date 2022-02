Idoso é preso suspeito de assediar quatro crianças em Orós

Um idoso de 69 anos foi preso nessa sexta-feira (11) sob suspeita de praticar atos libidinosos na presença de quatro crianças. A captura aconteceu por força de um mandado de prisão preventiva, em Orós, Interior do Ceará.

Conforme a investigação, as crianças eram vizinhas do suspeito e ele teria aproveitado a proximidade com elas para cometer o delito. Também há informação que as vítimas chegaram a ser aliciadas a partir da entrega de presentes por parte do suspeito.

"Após tomarem conhecimento sobre os fatos, os policiais iniciaram diligências e solicitaram um mandado de prisão preventiva ao Poder Judiciário expedido pela Vara Única da Comarca de Orós. Ontem, ele foi localizado e conduzido para a unidade policial, onde o mandado foi cumprido", disse a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





O homem, de identidade preservada a fim de não identificarmos as vítimas, já tinha passagens por crime contra a dignidade sexual e agora está à disposição da Justiça.

A Pasta pede que quem puder contribuir com as investigações repasse informações que auxiliem nos trabalhos. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Sigilo e anonimato são garantidos.

