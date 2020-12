Idoso é atropelado por moto em avenida de Juazeiro do Norte; vídeo

Um idoso foi atropelado por uma moto, na manhã desta segunda-feira (14), em Juazeiro do Norte, a 491 km de Fortaleza. O acidente foi registrado às 8h40 por câmeras de segurança localizadas em um estabelecimento comercial na avenida Ailton Gomes.

O vídeo mostra o homem começando a atravessar a via. Depois, ele é atingido pelo motociclista que trafega em alta velocidade. Por causa do impacta, o idoso cai no asfalto. O idoso teve uma fratura exposta em uma das pernas. Já o condutor da moto consegue fugir.

Populares acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que o encaminha para o Hospital Regional de Juazeiro do Norte.

O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) e a Polícia Militar foram chamadas, porém, não conseguiram localizar o motociclista. As pessoas que trabalham na avenida afirmaram que os acidentes na via são frequentes. Eles pedem uma faixa de pedestre e uma maior fiscalização por parte dos órgãos de trânsito, já que os motoristas não respeitam o limite de velocidade.