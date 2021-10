Idoso discute com homem em bar, aponta arma de fogo e fere esposa que interferiu no disparo

Um homem de 70 anos de idade foi preso na tarde desse sábado (9), após protagonizar uma discussão em um restaurante em Fortaleza. Conforme a Polícia Militar, Waldemar Ferrão Castelo Branco Filho é suspeito de tentativa de homicídio. Ele teria tentado atirar contra um homem com quem discutia no estabelecimento, mas acabou baleando a própria esposa, que tentava impedir os disparos.

A mulher foi ferida na mão quando tentou cessar a ação do esposo. Neste momento, Waldemar efetuou um disparo que atingiu a mãe esquerda da companheira, de identidade preservada. Ela foi socorrida a um hospital na Capital. "A esposa do suspeito recebeu atendimento médico na unidade de saúde e ficou hospitalizada", disse a Polícia.

Conforme nota divulgada neste domingo (10), Waldemar e o desafeto estavam em um restaurante/bar na Avenida Frei Cirilo, bairro Messejana. Quando o disparo aconteceu, o idoso saiu em um carro modelo Honda Civic, por volta das 16h e foi rumo à unidade hospitalar no bairro São João do Tauape.

Uma equipe do Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente (BPMA) foi até a unidade hospitalar e foi informada por um vigilante do hospital a localização do carro do suspeito no estacionamento. Segundo a PM, no interior do veículo foi encontrada e apreendida uma pistola no banco do motorista.

Waldemar Ferrão foi preso e apresentado no 30º Distrito Policial, onde foi autuado pela tentativa de homicídio. "O suspeito já tinha antecedente criminal com base no antigo artigo 61 da Lei de Contravenções Penais que foi revogada pela Lei nº 13.718/ 2018 (Importunação Sexual)", conforme a Polícia.

