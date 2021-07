Idosa de 90 anos recebe ajuda de policiais civis após cair em via do bairro Benfica; veja

Uma idosa de 90 anos recebeu ajuda por equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) na manhã desta quarta-feira (14), no bairro Benfica. A mulher foi encontrada caída e sangrando, em uma rua próxima a uma clínica local. Veja:

Segundo policiais que realizaram a abordagem, a senhora estava caminhando na via, com o objetivo de chegar em uma clínica para buscar exames, quando acabou caindo.

Uma equipe da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da PCCE foi a responsável por conduzir a idosa até uma unidade hospitalar particular. Em nota, o órgão informou que ela deve receber o auxílio da equipe.